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Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-15000К

Артикул: 35789
Тепловая пушка Ресанта ТЭП-15000К (круглая)
12 790 руб. 

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11 610 руб. 

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Артикул: 35789
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 132 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольный
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг22.5
Высота, см52
Длина, см36
Максимальный воздухообмен11000 куб. м./час
Мощность обогрева15000 Вт
Напряжение380 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое
Уровни мощности1500/1000/500 Вт
Ширина, см50
тепловая пушка, мощность обогрева 15000 Вт, использование в качестве вентилятора, механическое управление, защита от перегрева


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-15000К – стоимость товара 12790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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