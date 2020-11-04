Стабилизатор Ресанта АСН-1000 Н/1-Ц Ресанта Lux

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260 В
|Тип
|релейный
|Установка
|настенный
|Активная мощность
|1000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|1000
|Вес, кг
|4
|Высота, см
|23
|Длина, см
|20.6
|Ширина, см
|13.3
Мощность
|1000 Вт
Мощность полная
|1250 ВА
Тип
|Однофазный стабилизатор
Тип стабилизатора
|электронный (релейный)
Тип установки
|настенный
Напряжение
|220 В
Дисплей
|цифровой
Вес брутто
|3 кг
Вес нетто
|1.7 кг
Другие названия товара
|ACH1000
Гарантия
|12 мес.
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