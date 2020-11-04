8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-220

Артикул: 35668
Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-220
27 490 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

24 950 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 341 КэтКоинов
Артикул: 35668
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 582 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Макс. сварочный ток при непрерывной работе220 А
Мощность6,4 кВт
Питаниеинвертор
Плазменная резканет
Продолжительность включения при максимальном токе40%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянно-переменный
Типы сваркиполуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Форсаж дугиесть
Высота, см36
Длина, см55
Ширина, см31
Вес, кг14,65
Мощность6300 Вт
Напряжение220 В
Выходной ток30-220 А
Макс. сварочный ток220 А
Потребляемый ток29 А
Мин. диаметр проволоки0.8 мм
Макс. диаметр проволоки1 мм
Тип сварочного аппаратаинверторный
Тип сваркиполуавтоматическая (MIG/MAG)
Инверторная технология+
Поставляется вкоробке
Вес брутто19 кг
Гарантия12 мес.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта п/а САИПА-220 - по цене 27490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...