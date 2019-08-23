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Сварочный аппарат инверторный IWM250 Eurolux

(1)
Артикул: 35660
Сварочный аппарат инверторный Ресанта IWM250 Eurolux
6 150 руб. 
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Артикул: 35660
В наличии
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БрендEurolux
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)
Основные характеристики
Тип устройствасварочный инвертор 
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA) 
Сварочный ток (MMA)10-250 А 
Напряжение на входе140-260 В 
Количество фаз питания
Тип выходного токапостоянный 
Продолжительность включения при максимальном токе70 % 
Диаметр электрода1.60-6 мм 
Дополнительные характеристики
Степень защитыIP21 
Масса5 кг 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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23.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
отличный аппарат варит мягенько дуга неразбрызгиваеться запас тока большой

Недостатки:
нет

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный IWM250 Eurolux - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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