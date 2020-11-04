Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 (770-223)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 398 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Объем ресивера, л
|24
|Длина, см
|61
|Высота, см
|58
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|24
Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 применяется в качестве источника сжатого воздуха для приведения в действие различных пневмоинструментов и оборудования. Благодаря отсутствию примесей в подаваемом воздухе, используется в отраслях, где предъявляются высокие требования к качеству воздуха: пищевая, фармацевтическая, текстильная промышленность. Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 надежно защищен от перегрева, безопасен и прост в использовании.
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