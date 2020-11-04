Электропила дисковая Bosch PKS 16 Multi (06033B3020)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|16 мм
|Диаметр диска
|65 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|15 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|400 Вт
|Скорость вращения
|6400 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Подключение пылесоса
|есть
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Пылесборник
|нет
|Питание
|от сети
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|да
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|28
|Высота, см
|17
|Вес, кг
|1.9
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