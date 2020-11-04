Рубанок электрический Bosch PHO 3100 (0603271120)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Рубанок
|Выборка четверти
|есть
|Глубина строгания, мм
|3.1
|Максимальное число оборотов, об/мин
|16500
|Напряжение сети, В
|220
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|нет
|Регулировка глубины строгания
|есть
|Упаковка
|кейс
|Ширина строгания, мм
|82
|Комплектация
|Рубанок, двухсторонний твердосплавный нож, ключ с внутренним шестигранником, параллельный упор, пластмассовый чемодан
|Мощность
|750 Вт
|Длина, см
|32
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2.6
Характеристики:
Глубина строгания 0 – 3,1 мм
Глубина выборки паза 0 – 9 мм
Номинальная потребляемая мощность 750 Вт
Выходная мощность 420 Вт
Рабочая ширина 82 мм
Число Оборотов холостого хода 16.500 об/мин
Масса 2,6 кг