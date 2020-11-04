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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0.601.218.121) ударная

Артикул: 33769
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
6 800 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 33769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараУдарная дрель-шуруповерт
Блокировка кнопки включенияда
Макс. количество ударов в минуту25000 уд./мин.
Ударный механизмда
Тип патронабыстрозажимной
Предохранительная муфтанет
Питаниеот сети
Ограничитель глубины сверленияда
Мощность710 Вт
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
Лампа точечной подсветкинет
Дополнительная рукояткада
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Макс. диаметр патрона13 мм
Комплектациябыстрозажимной патрон 13 мм / дополнительная рукоятка / ограничитель глубины 210 мм.
Кол-во скоростей работы1
Реверсда
Вес, кг1.9
ударная дрель-шуруповерт, мощность 710 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.9 кг


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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0.601.218.121) ударная - стоимость товара 6800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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