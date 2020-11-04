Фрезер Makita RP1110C

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|81 дБ
|Глубина фрезирования
|57 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|24000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|8000
|В кейсе
|нет
|Подсветка
|нет
|Плавный пуск
|есть
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1100
|Длина, см
|29
|Ширина, см
|28
|Высота, см
|19
|Вес, кг
|3.4
Makita RP1110C - компактный электрический фрезер для отделки кромок мебельных панелей, нарезания шипов, вырезки фасонных отверстий и массы других задач, связанных со столярным делом. Фрезер оснащен мощным двигателем, позволяющим развивать высокие обороты для получения полностью отделанной фасонной поверхности за один проход, а так же регулируемым револьверным упором для быстрой перенастройки
Характеристики: