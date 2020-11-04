Иммобилайзер Pandect IS-350i

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – HB3...

Комплект ламп Clearlight HB3 12V-65W WhiteLight (2 шт.) ML9005WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – HB3...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H7....

Комплект ламп Clearlight H7 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH7WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H7....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H4....

Комплект ламп Clearlight H4 12V-60/55W WhiteLight (2 шт.) MLH4WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H4....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H3....

Комплект ламп Clearlight H3 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH3WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H3....

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H27...

Комплект ламп Clearlight H27 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH27WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H27...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H11...

Комплект ламп Clearlight H11 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH11WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H11...

Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H1....

Комплект ламп Clearlight H1 12V-55W WhiteLight (2 шт.) MLH1WL Галогеновая лампа. Цветовая температура 4300К – теплый белый. Производит такое же впечатление, что и свет стандартных ксеноновых ламп. Цоколь – H1....

Иммобилайзер Pandect IS-350 - противоугонное средство нового поколения, предназначенное для предотвращения угона транспортного средства путем попыток скрытого проникновения, а также для противодействия попыткам захвата транспортного средства с агрессивными действиями в отношении владельца. Применение данного иммобилайзера возможно на любых современных автомобилях, исключая нанесение какого-либо вреда штатным электронным системам.

Система построена с использованием интегральных решений нового поколения и реализована на высочайшем техническом уровне, удобна и надежна в эксплуатации. От владельца автомобиля не требуется никаких действий для деактивации противоугонной функции. Система в зоне действия радиоканала производит диалоговый высокоскоростной обмен кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 GHz между брелоком и модулем блокировки, деактивируя скрытую блокировку двигателя.

Вся процедура идентификационного диалога происходит за доли миллисекунды, что затрудняет попытки не только считать коды, но и просто их обнаружить в эфире на одном из 125-ти каналов, используемых в диапазоне 2,4 GHz для передачи данных. Воспользоваться автомобилем, оснащенным иммобилайзером Pandect IS-350, можно только имея брелок, прописанный в систему.

Внешних признаков использования иммобилайзера злоумышленникам обнаружить не удастся, поскольку от владельца не требуется никаких манипуляций, кроме как внести брелок в зону связи. Идентификация брелока возможна на расстоянии не более 3-5 метров от автомобиля, оснащенного иммобилайзером. Уменьшено время срабатывания иммобилайзера при отсутствии метки во время первого включения зажигания до 15 секунд.