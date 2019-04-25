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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Sony Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black

Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black

(4)
Артикул: 30069
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото 5
41 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 30069
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БрендSony
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс24.3
Физический размер матрицы23.5x15.6 мм
Кроп-фактор1.5
Тип матрицыCMOS
Bluetoothнет
Комплектацияфотоаппарат, крышка объектива, зарядное устройство, ремень, диск с ПО, документация, USB кабель, аккумулятор, крышка видоискателя, упаковка
Светочувствительность100-3200 ISO
Габариты (ШхВхГ)120x67x45 мм
ПроцессорBIONZ X
БайонетSony E
Объектив в комплектеесть
Встроенная вспышкада
Крепление внешней вспышкибашмак
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Влагозащитанет
GPSнет
ИнтерфейсыUSB 2.0, HD-видео, разъем для пульта ДУ, micro HDMI
Цветчерный
Скорость серийной съемки11 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея (точек)921600
Вес, кг0.285
фотокамера с поддержкой сменных объективов, объектив в комплекте, модель уточняйте у продавца, матрица 24.7 мегапикселов (23.5 x 15.6 мм), съемка видео разрешением до 1920x1080, поворотный экран 3 дюйма, , Wi-Fi, вес камеры без объектива 460 г


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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25.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Кнепкость конструкции возможность зафиксировать отдельно горизонтальную и вертикальную ось

Недостатки:
Недостаток свободы движения

Комментарий:
Интересная устойчивая модель


26.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличные снимки - лучше чем на зеркалке
Большая матрица
Отлично снимает в автоматических режимах
Вполне себе хорошая вспышка для штатных ситуаций

Недостатки:
Дорогие объективы
Постоянно теряющаяся крышка объектива и глазок

Комментарий:
Купила после того как надоело таскать тяжелую зеркалку. В результате время идет, а фотоаппарат никуда не брали. Теперь с Сони я как проф фотограф на всех мероприятиях. Снимки как у профессионалов. Отлично снимает видео. Просто восхитительный фокус.


26.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактный и удобный в использовании,быстрая фокусировка, отличная цветопередача.

Недостатки:
Слабый аккумулятор

Комментарий:
Брали данный фотоаппарат для съемки маленького ребенка и путешествий. Хотели приобрести качественный фотоаппарат но при этом не очень громозкий и с быстрой фокусировкой т.к ребенка трудно поймать. Изначально хотели зеркальный фотоаппарат но продавцы магазина сказали что это новый уровень фотоаппаратов и что он не уступает по качеству зеркалок. Сегодня устроили фотоаппарату тест драйв , отправились на осеннюю прогулку. Результат превзошел наши ожидания.


26.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобная фотокамера,маленькая.

Недостатки:
Не видел

Комментарий:
Классная модель

Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Alpha A6000 Kit 16-50 mm F3.5-5.6 E OSS PZ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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