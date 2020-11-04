Охранно-поисковый маяк StarLine M17 Глонасс,GPS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|StarLine
|Тип товара
|Охранно-поисковый маяк
|Размеры, мм
|100x50x20
|Элементы питания
|CR123A
|Состояние товара
|новый
Поисково-мониторинговый маяк StarLine M17 — охранно-мониторинговый маяк — это точность определения координат даже в самых сложных условиях, бесплатный мониторинг транспортных средств на сервере www.starline-online.ru, удобство интеграции в бортовую сеть легкового и грузового автотранспорта.
Инновационный охранно-мониторинговый маяк StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС вобрал в себя наилучшие свойства и характеристики мировых лидеров в качестве стандарта. Но только StarLine M17 GPS - ГЛОНАСС обладает уникальными преимуществами:
ТЕЛЕМАТИКА Удивительная простота и удобство настройки, быстрый старт, а также автоматическое обновление программного обеспечения благодаря телематическому сервису www.mayak.mobi
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