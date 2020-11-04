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Пылесос ARNICA Bora 4000

Артикул: 29254
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  • Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 10
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  • Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 12
  • Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 13
  • Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 14
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 1
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 2
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 3
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 4
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 5
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 6
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 7
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 8
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 9
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 10
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 11
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 12
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 13
Пылесос Arnica Bora 4000 - фото 14
12 990 руб. 
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+ 289 КэтКоинов
Артикул: 29254
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Bora
filter_noneТовар входит в коллекцию Bora
БрендARNICA
Тип товараПылесосы
Основной цветзеленый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника1.2 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт2400
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ79
Комплектациятурбощетка в комплекте/фильтр тонкой очистки
Длина сетевого шнура5.7 м
Вес, кг7,1
Размеры (ВxШxГ), см33х47,5х32

Пылесос Arnica Bora 4000 - пылесос для сухой уборки с аквафильтром. Надежный помощник в уборке помещений. Во время уборки пылесосом Arnica Bora 4000 пыль попадает внутрь водяного контейнера, вам не придется больше контактировать с облаками пыли в воздухе, вы легко можете проконтролировать, не втянул ли ваш уборщик чего-нибудь ценного. Пылесос Arnica Bora 4000 идеальное решение для любителей домашних животных.

Особенности:
  • Конструкция пылесоса состоит как бы из 2 частей: небольшого корпуса с двигателем, НЕРА-фильтром и панелью управления и отсека с аквафильтром, где и задерживается вся грязь;
  • Пылесос Arnica Bora 4000 оснащен двигателем 2400 Вт и обладает мощностью всасывания пыли в 350 Вт, обеспечивает быструю эффективную уборку помещений. В результате: чистый пол, ковровые покрытия, чистая мягкая мебель и свежий воздух;
  • В процессе работы с пылесосом возможно регулировать мощность всасывания при помощи механической регулировки расположенной на ручке;
  • Пылесос оснащен фильтром HEPA обеспечивающим сильную фильтрацию пыли и практически полностью избавляет помещение от пыли;
  • Аквафильтр с удобной ручкой, легко вынимается, а сверху закрыт прозрачной крышкой;
  • Всего одной насадкой для пола и ковров вы можете очистить полы и напольные покрытия во всех помещениях;
  • Щелевая насадка поможет произвести уборку в труднодоступных местах;
  • С насадкой для мягкой мебели чистка станет не только более простой, но и щадящей по отношению к мебели;
  • Турбощетка - идеальное решение для очистки ковров от волос и шерсти, станет отличным помощником для хозяина собаки или кошки;
  • Шнур длиной 5,7 м легко убирается автонамоткой.
Комплектация:
  • Телескопическая труба 52-82 см
  • Усиленный армированный шланг для сухой уборки
  • Универсальная щётка пол/ковёр с металлической основой
  • Турбо-щётка для глубокой очистки ковровых покрытий
  • Удлиненная щелевая насадка
  • Насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели (прямоугольная)
  • Насадка для мебели с мягким ворсом
  • Крепление для аксессуаров
  • Ароматизатор воздуха
  • Моторный S фильтр для пылесосов Bora
  • HEPA-фильтр цилиндр

Видео:

Видеообзор на Пылесос ARNICA Bora 4000

Видеообзор Пылесос ARNICA Bora 4000



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Самовывоз невозможен
Пылесос ARNICA Bora 4000 - стоимость товара 12990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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