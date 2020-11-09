8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый

Артикул: 231366
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 3
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 4
  • Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 5
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 1
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 2
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 3
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 4
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - фото 5
6 170 руб. 
Купить
+ 127 КэтКоинов
Артикул: 231366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителягалогеновый
Выходная мощность, Вт500
Регулировка мощностиесть
Световой поток, Лм13500
Цветовая температура3200 К
БайонетBowens
Размеры, см13х13х20
Вес, кг2.5
Студийный галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW – источник постоянного света мощностью 500 Вт с электронным блоком управления и байонетом Bowens. Встроенный процессор регулирует работу системы, обеспечивает безопасную и продолжительную эксплуатацию, имеет функцию памяти, контролирует эффективность системы вентиляции и обеспечивает стабильную цветовую температуру. Falcon Eyes QL-500BW полностью отвечает требованиям фотографов и видеооператоров, являясь надежным, удобным и эффективным источником постоянного света. Плавная регулировка мощности от 0 до 100% осуществляется поворотом диммера (вращающейся рукояткой) расположенного на торцевой части осветителя. Там же, находится кнопка переключения режимов: «PROR» – мощность регулируется диммером, «FULL Power» - для быстрого переключения осветителя на полную мощность, «OFF» - отключает лампу осветителя, охлаждение при этом будет продолжать работать.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Осветитель Falcon Eyes QL-500BW галогеновый - этот товар вы можете купить по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...