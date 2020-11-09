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Фон Falcon Eyes DigiPrint-3060(C-100) муслин

Артикул: 230922
Фон Falcon Eyes DigiPrint-3060(C-100) муслин
3 473 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230922
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотофоны
Вес, кг2.6
Высота, см300
Ширина, см600
Состояние товарановый
Хлопковый фон с абстрактным рисунком. Рисунок наносят с помощью широкоформатного плоттера с цифровой печатью высокого разрешения. Все партии совпадают по текстуре и цвету. Муслин — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах. Муслин хорошо подходит для драпировки, это натуральное свойство ткани успешно применяется в фотографии для создания более естественного и привычного для человеческого взгляда фона. Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.


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Самовывоз невозможен
Фон Falcon Eyes DigiPrint-3060(C-100) муслин - стоимость товара 3473 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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