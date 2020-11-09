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Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED

Артикул: 230867
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 1
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 2
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 3
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 4
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 1
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 2
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 3
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - фото 4
5 190 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 230867
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотобокс
ФормаКвадратная
Размеры, см40х40х40
Falcon Eyes Light Cube 40 LED - автономная мини-студия для фотографирования небольших объектов, внутренний размер фотобокса 40х40х40 см. Используется в предметной съемке для печатных каталогов, интернет-магазинов и т.д. Конструкция разворачивается в квадратный легкий фотобокс и оборудована своим собственным источником света с цветовой температурой 5500К. Внутренние серебристые текстурированные стенки равномерно заполняют куб отраженным светом от двух светодиодных линеек (по 28 светодиодов на каждой). Яркость света плавно регулируется диммером, входящим в комплект поставки. Светодиодные линейки установлены на верхней крышке фотобокса, их можно легко переместить вдоль крышки благодаря системе липких лент (велкро). Монтаж конструкции осуществляется также с помощью липких лент, расположенных по периметру стенок. В сложенном виде занимает мало места, складывается в кейс с ручкой. Light Cube 40 LED имеет откидную переднюю панель со встроенным съемочным окном 18х28 см и отверстием диаметром 8,5 см, а также верхний люк диаметром 11 см для съемки с верхнего ракурса. Фотобокс поставляется с черным, белым и оранжевым пластиковыми фонами для размещения разных цветных предметов.


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Самовывоз невозможен
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube 40 LED - стоимость товара 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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