Штатив Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10

Falcon Eyes Green Line 1550 BH-10 – алюминиевый штатив для использования с камерами весом до 10 кг, вес штатива с головой составляет 1,75 кг, что выше веса модификации из карбона всего на 280 г. Максимальная рабочая высота 1550 мм. Компактный и легкий алюминиевый штатив подойдет для тех, кто любит частые вылазки на природу и пешие прогулки. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 430 мм.