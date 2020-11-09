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Штативная голова Falcon Eyes BH-15

Артикул: 230800
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 1
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 2
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 3
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 4
  • Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 5
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 1
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 2
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 3
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 4
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - фото 5
1 690 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 230800
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараГоловка штативная
Максимальная нагрузка, кг5
Материалалюминий
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см94
Вес, кг0.35
Falcon Eyes ВН-15 — шаровая штативная голова, представляет собой конструкцию из алюминиево-магниевого сплава со стальным полированным шаром и быстросъемной площадкой, предназначена для установки камер весом до 5 кг. Штативная голова ВН-15 изготовлена из алюминиевого сплава, весит 0,35 кг, обладает высокой прочностью и прецизионным исполнением. BH-15 устанавливается на любые штативы, моноподы или другие опоры, имеющие установочный винт диаметром 3/8.Фиксатор на нижней базе головы управляет всеми положениями площадки с камерой. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без «рывков».


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Самовывоз невозможен
Штативная голова Falcon Eyes BH-15 - купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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