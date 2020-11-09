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Утюг Braun SI3053.BL

Артикул: 230782
  • Утюг Braun SI3053.BL - фото 1
  • Утюг Braun SI3053.BL - фото 2
  • Утюг Braun SI3053.BL - фото 3
Утюг Braun SI3053.BL - фото 1
Утюг Braun SI3053.BL - фото 2
Утюг Braun SI3053.BL - фото 3
3 640 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 230782
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBraun
Тип товараУтюг
СерияCare Style 3
Основной цветголубой
Дополнительный цветбелый
Максимальная мощность, Вт2400
Парогенераторесть
Материал подошвыкерамика
Паровой ударесть
Расход при паровом ударе, г./мин.170
Объем резервуара для воды270 мл
Длина сетевого шнура2 м
Функции и особенностифункция разбрызгивания, противокапельная система, индикация включения
Прочеезащита от накипи, автоматическое отключение
Вес, кг1.2
Размеры (ВxДxШ), см30х16х13
Утюг Braun SI3053.BL – удобный и простой в применении утюг, предназначенный для использования в быту. С его помощью можно быстро и качественно отгладить недавно постиранную одежду и постельное бельё.


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Самовывоз невозможен
Утюг Braun SI3053.BL – стоимость товара 3640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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