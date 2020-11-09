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Мультиметр DT 9208A

Артикул: 230718
  • Мультиметр DT 9208A - фото 1
  • Мультиметр DT 9208A - фото 2
  • Мультиметр DT 9208A - фото 3
  • Мультиметр DT 9208A - фото 4
Мультиметр DT 9208A - фото 1
Мультиметр DT 9208A - фото 2
Мультиметр DT 9208A - фото 3
Мультиметр DT 9208A - фото 4
1 180 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230718
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDT
Тип товараМультитестер
Напр. переменного тока, В1000
Напр. постоянного тока, В750
Переменный ток, А10
Постоянный ток, А10
Сопротивление, МОм20
Вес, кг0.31
Мультиметр РЕСАНТА DT9208A предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Прибор многофункционален, портативен, питается от химических источников, удобен при ремонте электрооборудования автомобиля, лабораторных измерений и т.д. Функционально мультиметр заменяет несколько измерительных устройств: вольтметр, амперметр, омметр. Это очень удобно иметь компактное устройство, способное измерить практически всё. Прибор оснащен откидным ЖК дисплеем 3.5 разряда, отображающим результат измерений. Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений. Есть индикатор состояния батарей. Комплектуется щупами с проводами


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Мультиметр DT 9208A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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