Набор инструментов Вихрь 1/4 , CrV, пластиковый кейс 29 предм

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Набор инструментов
|Количество имбусовых ключей
|нет
|Аксессуары в комплекте
|удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
|Макс. размер торцевых головок, мм
|13
|Тип головок
|торцевые, со вставками
|Посадка головок
|1/4
|Оснастка в комплекте
|торцевые головки, головки со вставками
|Наконечники головок со вставками
|6-гранный, крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
|Наконечники головок
|6-гранный
|Мин. размер торцевых головок, мм
|4
|Количество сверл, шт
|нет
|Количество торцевых головок, шт
|24
|Вес набора, кг
|1,2
|Количество предметов, шт
|29
|Количество отверток, шт
|нет
|Количество зубил, шт
|нет
|Количество гаечных ключей, шт
|нет
|Количество бит, шт
|нет
|Инструменты в комплекте
|рукоять для бит, вороток для головок, трещотка
|Упаковка
|кейс
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