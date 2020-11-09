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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов

Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов

Артикул: 230550
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 1
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 2
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 3
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 4
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 5
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 6
  • Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 7
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 1
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 2
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 3
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 4
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 5
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 6
Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото 7
5 280 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 230550
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Вес, кг0.132
Выходное сопротивление200 Ом
Диаграмма направленностинаправленный
ПитаниеAAx2
Подключениепроводное
Размеры (ШхВхТ)20.9х10.3x5 см
Соотношение сигнал/шум78 дБ
Частотный диапазон40-20000 Гц
Чувствительность-38 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол, документация, упаковка
Накамерный узконаправленный микрофон-пушка среднего размера. Суперкардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние шумы. Может использоваться как непосредственно на камере (при съемке динамичных сюжетов, с постоянным перемещением оператора), так и на выносной удочке или микрофонной стойке (рекомендуется для статичных сюжетов, улучшает качество подбора). Питание внутреннее: 2 батарейки типоразмера АА (около 150 часов записи на 1 комплекте). Выход на наушники позволяет оператору следить за уровнем записи при отсутствии соответствующего выхода на камере.


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Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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