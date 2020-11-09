Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Boya
|Тип товара
|Микрофон
|Диаграмма направленности
|направленный
|Питание
|фантомное
|Подключение
|проводное
|Размеры (ШхВхТ)
|6.7х3.8 см
|Соотношение сигнал/шум
|80 дБ
|Частотный диапазон
|25-20000 Гц
|Чувствительность
|-38 дБ +/- 3 дБ
|Комплектация
|микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
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