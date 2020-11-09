Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Двунаправленный стереомикрофон для мобильных устройств с выходом USB-C (для устройств Apple выпускается версия BY-DM200 с коннектором Lightning). Автоматически определяется смартфоном, не требует дополнительного питания, значительно улучшает качество звука при записи. Может использоваться как с тыльной, так и с фронтальной камерой. В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая для съемки в помещениях и меховая для съемки на улице.

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.