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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning

Артикул: 230546
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 1
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 2
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 3
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 4
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 5
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 6
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 1
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 2
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 3
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 4
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 5
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - фото 6
3 493 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 230546
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Диаграмма направленностинаправленный
Питаниефантомное
Размеры (ШхВхТ)6.7х3.8 см
Соотношение сигнал/шум80 дБ
Частотный диапазон25-20000 Гц
Чувствительность-38 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Двунаправленный стереомикрофон для мобильных устройств Apple с разъемом Lightning (для устройств на Android выпускается версия BY-DM100 с коннектором USB-C). Автоматически определяется смартфоном, не требует дополнительного питания, значительно улучшает качество звука при записи. Может использоваться как с тыльной, так и с фронтальной камерой. В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая для съемки в помещениях и меховая для съемки на улице.


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Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для устройств на iOS с Apple Lightning - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3493 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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