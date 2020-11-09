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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов

Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов

Артикул: 230545
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 1
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 2
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 3
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 4
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 5
  • Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 6
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 1
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 2
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 3
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 4
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 5
Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - фото 6
932 руб. 
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Артикул: 230545
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Вес микрофона, гр17
Вес, кг0.026
Диаграмма направленностивсенаправленный
Длина кабеля1.2 м
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Соотношение сигнал/шум74 дБ
Частотный диапазон35-18000 Гц
Чувствительность-30 дБ
Вес модуля питания, гр9
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, адаптер с 3.5 мм на USB mini B
BOYA BY-LM20 - это конденсаторный всенаправленный микрофон-петличка. Данная модель может использоваться для высококачественной записи звука как на цифровые рекордеры, так и на видео и DSLR камеры, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов. . Важной особенностью микрофона BOYA BY-LM20 является адаптация для использования совместно с популярной экшн-камерой GoPro, как внешний микрофон - в комплекте поставляется специальный переходник со штекера стандарта 3,5 мм на вход mini USB камеры GoPro. Тонкий и гибкий шнур микрофона BY-LM20 имеет длину 120 см, что делает удобным использование этого микрофона для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. . Микрофон BOYA BY-LM20 - это лёгкая и компактная модель с надёжной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде - от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.


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Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон Boya BY-LM20 для GoPro, видео, фотокамер и смарфонов - этот товар вы можете купить по цене 932 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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