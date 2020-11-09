Рекордер Zoom H1n, белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Zoom
|Тип товара
|Рекордер
|Вес, кг
|0.6
|Питание
|AAAx2
|Размеры (ШхВхТ)
|5x13.7x3.2 см
|Комплектация
|рекодер, документация, упаковка
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