Сушка для продуктов Scarlett SC-FD421004

Сушка SC-FD421004 — помощница для всех, кто заботится о своем здоровье, для дачников, грибников и любителей домашних заготовок! С помощью нее можно сушить овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы в домашних условиях — сушеные сезонные продукты сохраняют свои полезные свойства для организма длительное время. Может использоватьcя для приготовления пастилы и вяленого мяса. В сушке SC-FD421004 предусмотрены: 5 прозрачных поддонов/ регулировка температуры от 40 до 70°С/ встроенный вентилятор для равномерной сушки продуктов.