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Метеостанция Uniel UTV-70

Артикул: 230358
  • Метеостанция Uniel UTV-70 - фото 1
  • Метеостанция Uniel UTV-70 - фото 2
Метеостанция Uniel UTV-70 - фото 1
Метеостанция Uniel UTV-70 - фото 2
3 090 руб. 
3 740 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230358
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUniel
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Дисплейда
Дополнительные функциичасы, будильник, обычный календарь, световой будильник для комфортного пробуждения, пять различных звуков природы, ндикация времени, температуры и даты, будильник с функцией «Snooze» 
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)нет
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)270х270х85
Многофункциональное устройство Uniel UTV-70 - это невероятно стильный элемент декора, который прекрасно впишется в любой современный интерьер. Благодаря своей уникальной конструкции устройство привлекает восторженные взгляды. Оно сочетает в себе метеостанцию, часы и будильник. Для управления гаджетом используются сенсоры, распознающие прикосновения, а также имеется возможность активации хлопком. Uniel UTV-70 - это идеальный инструмент для комфортного пробуждения, ведь он обладает целым набором уникальных решений. Устройство снабжено разноцветной подсветкой, которая затухает и переливается цветами в режиме засыпания. Также устройство может воспроизводить до 5 релаксирующих мелодий, которые помогают легко просыпаться. В верхней части метеостанции имеется встроенная подсветка. Помимо этого внутри корпуса присутствует встроенный датчик температуры, показания которого выводятся на цифровой дисплей вместо часов.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Uniel UTV-70 – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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