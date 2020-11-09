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Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)

Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s)

Артикул: 230303
  • Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - фото 2
570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230303
В наличии
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,004
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем16
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи45
Скорость чтения90
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDHC
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend microSDXC/SDHC 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.


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Карта Памяти micro SDHC 16Gb Transcend 300S UHS-I U1 + ADP (90/45 Mb/s) - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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