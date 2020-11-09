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Главная Аксессуары Карты памяти Kingston Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s)

Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s)

Артикул: 230258
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 2
  • Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 3
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) - фото 3
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230258
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараКарта памяти
Высота, см0,1
Длина, см1,5
Объем64
Поддержка UHS-Iда
Скорость записи80
Скорость чтения100
Ширина, см1,1
Формат карты памятиmicroSDXC
Карта памяти Canvas React формата microSD компании Kingston поддерживает высокое быстродействие, позволяя снимать 4K-видео или вести серийную фотосъемку. Эта карта памяти протестирована на надежность и долговечность, вы можете быть уверены, что ваши записи будут в полной сохранности, когда вы пользуетесь DSLR-камерой, беззеркальной камерой или телефоном Android флагманской модели. Карты памяти поддерживают различные варианты емкости вплоть до 512 ГБ, чтобы вы всегда могли иметь достаточно свободного места для съемки всех интересных событий.


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Самовывоз невозможен
Карта Памяти micro SDXC 64Gb Kingston Canvas React UHS-I U3 V30 A1 (100/80 Mb/s) – стоимость товара 1690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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