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Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный

Артикул: 230213
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 7
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 5
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 6
Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - фото 7
28 995 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230213
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс12
Физический размер матрицы6.16x 4.62 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышкаесть
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-100 мм
ДиафрагмаF2-F4.9
Zoom оптический4x
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки40 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея1040000
Тип дисплеяЖК
Тип видоискателянет
Светочувствительность100-12800 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Wi-Fiесть
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, литиевый аккумулятор, сетевой адаптер, кабель, ремешок, всемирный гарантийный талон, руководство пользователя, диск с ПО, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм113x66x32.4
Вес, кг0.253
Возьмите TG-6 и отправляйтесь на приключения. Эта камера - идеальный инструмент для съемки впечатляющих моментов ваших путешествий, независимо от погодных условий. Большой выбор аксессуаров расширяет ваши возможности и позволяет продолжать съемку в любой ситуации. Камера TG-6 защищена от воды на глубине до 15 м, от ударов и падений с высоты до 2.1 м, от пыли, мороза до -10°C, и оснащена специальным покрытием, предотвращающим запотевание при резких перепадах температур.


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Цифровой фотоаппарат Olympus TG-6 Черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 28995 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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