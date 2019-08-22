8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Раклетница - гриль КТ-1651

(1)
Артикул: 230203
  • Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 1
  • Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 2
  • Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 3
  • Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 4
  • Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 5
Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 1
Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 2
Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 3
Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 4
Раклетница - гриль КТ-1651 - фото 5
5 290 руб. 
Купить
+ 68 КэтКоинов
Артикул: 230203
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKitfort
Тип товараГрили
Типраклетница - гриль

Видеообзор на Раклетница - гриль КТ-1651

Видеообзор Раклетница - гриль КТ-1651
 


Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аксессуары к мультиваркам, Аксессуары к мультипекарям, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электросковороды, Электрошашлычницы, Яйцеварки, Электрогрили со съемными панелями, Раклетницы, Гриль-прессы, Электрогрили с керамическим покрытием.


Теги товара: Раклетницы.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


22.08.2019
Достоинства:
Хорошее соотношение цена-качество. Достаточно мощный прибор. Отличные дизайн и качество.

Недостатки:
Пока не обнаружено

Комментарий:
Современные технологии дают человечеству всё новые изобретения. Создано целое информационное поле, виртуальный мир, окнами в который служит и радио, и телевизор, и компьютер. Казалось бы, этот придуманные мир, куда всё больше этих окошек, и в которые мы так жадно смотрим, должен нас всех объединить и сделать одним целым. Свет придуманных идеи, навязанных ценностей и чужих страстей так нам привлекателен, что нам хочется всё больше и больше таких устройств. Но каждый смотрит в Своё окно, в Свой мир, и не понимает, что любое новое изобретение это не очередное окно, а ещё одна дыра, через которую в наше сознание проникает этот фантомной мир. Вместо объединения, эта пропасть рвёт человечество не только на поколения, она открывает нас даже от тех, кто с нами сейчас рядом. Замечательная и высокотехнологичная вещь, которую произвела ваша компания- совершенно другое!Раклетница-гриль смогла не только собрать за одним столом три поколения, она согрела нас своим совсем не выдуманным теплом, дала ощущение творчества в коллективе и вернула в мир, где люди рядом объединены одной, настоящей и прекрасной идеей. Спасибо.

Самовывоз невозможен
Раклетница - гриль КТ-1651 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...