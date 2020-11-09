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Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver

Артикул: 230195
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 1
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 2
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 3
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 4
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 5
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 6
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 7
  • Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 8
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 1
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 2
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 3
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 4
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 5
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 6
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 7
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - фото 8
2 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230195
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAlcatel
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт1
Емкость аккумулятора970 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Камера, МП2
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
Цветсеребро
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
Bluetooth2.1
Вес, кг0.08
Поддержка 4G LTEнет
Наличие GPS/Глонасснет
Материал корпусапластик
Время работы в режиме ожидания350 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
ПроизводствоКитай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Компактные размеры и небольшой вес.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Alcatel 2019G Black/Metallic Silver - купить по цене 2170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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