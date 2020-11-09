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Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов NEYPO Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424

Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424

Артикул: 230015
  • Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 1
  • Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 2
  • Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 3
  • Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 4
  • Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 5
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 1
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 2
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 3
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 4
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 - фото 5
500 руб. 
Купить
Артикул: 230015
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNEYPO
Тип товараЧехол
Для смартфоновXiaomi Redmi Note 5A
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.


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Самовывоз невозможен
Чехол-книжка NEYPO для XIAOMI REDMI NOTE 5A (16GB) (черный) NBC3424 – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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