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Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный

Артикул: 229829
  • Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 1
  • Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 2
  • Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 3
  • Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 4
Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 1
Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 2
Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 3
Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - фото 4
44 130 руб. 
Купить
+ 274 КэтКоинов
Артикул: 229829
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHiper
Тип товараЭлектровелосипед
Время зарядки АкБ4-6 час.
Диаметр колес20 дюймов
Максимальная скорость, км/ч25
Мощность, Вт250
Рамаалюминий
Тип АКБLi-Ion
Вес, кг25
Максимальная нагрузка120 кг
Максимальное расстояние на одной зарядке30 км
Цветчерный
Городской складной электровелосипед со стальной рамой, с 20 дюймовыми алюминиевыми колесами и хорошим запасом хода. Отличается динамичностью и компактностью. Электровелосипед HIPER Engine BF200 прекрасный спутник в городском потоке.


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Самовывоз невозможен
Электровелосипед HIPER Engine BF200 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 44130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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