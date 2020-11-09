Мышь Logitech MX Vertical Black

Беспроводная мышь Logitech MX Vertical – современное устройство необычной формы. Как и в случае с обычным манипулятором, у вас под указательным и средним пальцем окажутся две функциональные клавиши и колесо прокрутки, меняется только принцип захвата. Фактурная прорезиненная поверхность приятна на ощупь, и мышь не будет выскальзывать из рук. Кнопки и колесо прокрутки можно перепрограммировать по своему вкусу.