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Мышь Genius DX-110 USB G5 красная

Артикул: 229792
  • Мышь Genius DX-110 USB G5 красная - фото 1
  • Мышь Genius DX-110 USB G5 красная - фото 2
Мышь Genius DX-110 USB G5 красная - фото 1
Мышь Genius DX-110 USB G5 красная - фото 2
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229792
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БрендGenius
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г86
Длина провода, м1.5
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышикабель
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки
Размеры (ШxВxД), мм60x37x105
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Типоптическая
Тип соединенияпроводное
Мышь проводная Genius DX-110 одинаково удобна для применения ее как правой, так и левой руками. Благодаря эргономичной форме мышь удобно располагается в руке, не давая ей устать, три кнопки легко отзываются на манипуляции, мышь без препятствий скользит по рабочей поверхности.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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