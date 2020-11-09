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Флешка Silicon Power 32Gb Marvel M01 SP032GBUF3M01V1B USB3.0 Blue

Артикул: 229492
Флешка Silicon Power 32Gb Marvel M01 SP032GBUF3M01V1B USB3.0 Blue
630 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229492
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
Индикатор передачи данныхда
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)18x61x8 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы.


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Самовывоз невозможен
Флешка Silicon Power 32Gb Marvel M01 SP032GBUF3M01V1B USB3.0 Blue - стоимость товара 630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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