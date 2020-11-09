Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kingston
|Тип товара
|USB-флеш-накопитель
|ReadyBoost
|нет
|Аппаратное шифрование данных
|нет
|Водонепроницаемый корпус
|нет
|Выдвижной разъем
|нет
|Датчик считывания отпечатка пальца
|нет
|Защита от перезаписи
|нет
|Индикатор передачи данных
|нет
|Интерфейс
|USB 3.0
|Материал корпуса
|пластик
|Объем памяти, Гб
|128
|Размеры (ШxДxТ)
|21x55x10 мм
|Сжатие данных
|нет
|Цвет
|белый
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