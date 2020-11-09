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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный

Артикул: 229429
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 3
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 4
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 5
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 6
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 7
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 3
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 4
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 5
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 6
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - фото 7
4 820 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 229429
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпусда
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Индикатор передачи данныхда
ИнтерфейсUSB 3.1
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб128
Размеры (ШxДxТ)19x59x11 мм
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с70
Скорость чтения данных, МБ/с180
Цветчерный
DataTraveler Elite G2 компании Kingston - это стильный USB-накопитель с интерфейсом USB 3.1 Gen 11 который имеет достаточный объем памяти и обеспечивает высокую скорость работы, чтобы вы могли брать с собой любимые фильмы, фотографии и рабочие файлы, куда бы вы ни отправились. Металлический корпус имеет ударопрочную и водонепроницаемую конструкцию, поэтому вы можете совершенно спокойно брать с собой ваши данные куда угодно. Накопитель имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler Elite G2 (DTEG2/128GB) USB3.0 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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