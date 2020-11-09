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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый

Артикул: 229427
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 3
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - фото 3
1 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229427
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
ИнтерфейсUSB 3.1
Материал корпусаметалл
Объем памяти, Гб128
Особенностикомпактный корпус
Размеры (ШxДxТ)20x45x9 мм
Сжатие данныхнет
Скорость записи данных, МБ/с15
Скорость чтения данных, МБ/с100
Цветсеребро
DataTraveler 0 - это легкий USB-накопитель. Компактный накопитель без колпачка имеет металлический корпус. Являясь для удобства обратно совместимым с существующими портами USB 2.0, этот накопитель USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) обеспечивает легкость и простоту переноса данных с устройства на устройство. Накопители DT 50 имеют пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличаются легендарной надежностью изделий Kingston.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 50 (DT50/128GB) USB3.0 серебристый - этот товар вы можете купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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