Моноблок HP 22-c0021ur AiO snow white (4GZ48EA)

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|Официальная гарантия производителя — 12 мес
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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|HP
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Windows 10 Home
|Цвет
|белый
|Разрешение экрана
|1920x1080 (16:9)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi, Bluetooth
|Оптический привод
|нет
|Поверхность экрана
|матовая
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel Core i3 8130U
|Модель процессора
|8130U
|Частота работы процессора, ГГц
|2,2
|Количество ядер процессора
|2
|Тип видеокарты
|дискретный (внешний)
|Тип оперативной памяти
|DDR-4
|Диагональ экрана, дюйм
|21.5
|Частота оперативной памяти, МГц
|2400
|Объем оперативной памяти, МБ
|4096
|Объем жесткого диска, ГБ
|1000
|Проводная сеть
|Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
|Камера
|есть
|Дополнительно
|встроенные колонки, микрофон, кардридер, клавиатура и мышь в комплекте
|Размеры (ШxВxГ), мм
|490 x 391 x 143
|Вес, кг
|5,39
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