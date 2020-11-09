Наушники Sven AP-G850MV (черный/красный)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|есть
|Конструкция
|накладные
|Отсоединяемый кабель
|нет
|Система активного шумоподавления
|нет
|Складная конструкция
|нет
|Спортивные
|нет
|Поддержка Apt-X
|нет
|Цвет
|черный/красный
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|20-20000
|Длина кабеля
|2.2 м
|Разъём наушников
|2 x mini jack 3.5 mm
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