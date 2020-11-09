Внешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A-Data
|Тип товара
|Внешний жесткий диск
|Вес, кг
|0,22
|Объем
|2 Тб
|Размеры (ШхВхД), мм
|88х22х133
|Тип диска
|HDD
|Интерфейс
|USB 3.2 gen1
|Материал корпуса
|пластик
|Форм-фактор HDD, дюйм
|2,5
|Цвет
|черный
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