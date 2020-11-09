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Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI)

Артикул: 229340
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 2
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 3
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - фото 3
760 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229340
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSmartBuy
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусарезина
Объем памяти, Гб16
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Практичный и полезный подарок для озорного мальчишки.


Теги товара: 16 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 16GB Wild series Истребитель (SB16GBFI) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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