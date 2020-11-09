Аудиоинтерфейс Zoom TAC-2R

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Компактный и прочный аудиоинтерфейс, работающий с использованием последней технологии Thunderbolt, которая обеспечивает ультрабыструю скорость, практически нулевую задержку и высокое качество звучания аудио вплоть до 24-бит/192 кГц. Легкий в использовании дизайн и продвинутые возможности делают TAC-2R отличным выбором как для студийной работы, так и для работы в открытом пространстве.

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