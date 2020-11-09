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Аудиоинтерфейс Zoom U-22

Артикул: 229270
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 2
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 9
  • Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 10
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 1
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 2
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 3
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 4
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 5
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 6
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 7
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 8
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 9
Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - фото 10
7 010 руб. 
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Артикул: 229270
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Вес, кг0.151
Размеры (ШхВхТ)11.9x9.2x4.5 см
Комплектацияаудиоинтерфейс, документация, упаковка
U-22 – это портативный интерфейс, который оснащен всем необходимым для мобильной аудиозаписи. Его отличает инновационный компактный дизайн с двумя входами и выходами, который позволяет с легкостью подключать его к iPhone/iPad и записывать звук в высоком качестве, где бы вы ни находились. Аудиоинтерфейс Zoom U-22 оснащен мощным и бесшумным микрофонным предусилителем, который позволит вам записывать вокал, музыкальные инструменты и многое другое, обеспечивая реалистичность и высокое качество аудио (вплоть до 24-бит/96 кГц). Качество звука, обеспечиваемое U-22, не уступает моделям U-44 и U-24, несмотря на более компактную конструкцию корпуса.


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Аудиоинтерфейс Zoom U-22 - по цене 7010 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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