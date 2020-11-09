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Кронштейн HOLDER LCD-T2512-B черный

Артикул: 228879
Кронштейн HOLDER LCD-T2512-B черный
920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228879
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм10-42
Размер VESA75x75, 300x300, 300х200, 200x200, 200x100, 100x100
Регулировканаклон
Максимальная нагрузка, кг40
Holder – это надежные и удобные в использовании кронштейны и тумбы для бытовой техники и электроники: телевизоров, акустических систем, видеоаппаратуры, СВЧ-печей. Душа и движущая сила нашего бренда – это энергичные и креативные люди, которые любят то, что делают. Телевизор - незаменимая вещь в любом доме. Современные технологии предлагают пользователям большие телевизоры огромных диагоналей. Именно поэтому незаменимой вещью в малогабаритных квартирах является кронштейн. Выполнен из высококачественных материалов. Данная модель является максимально удобным решением, обеспечивающим комфортный просмотр. Настенный кронштейн Holder LCD-T2512-B с возможностью наклона для телевизоров с диагональю от 10 до 42.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-T2512-B черный - стоимость товара 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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