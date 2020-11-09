Увлажняющий тонер для лица с экстрактом дамасской розы Secret Key Rose Floral Softening Tone

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|экстракт дамасской розы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Rose Floral Softening Tone
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов, без спирта
|Объем, мл
|250 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|на заранее очищенную кожу нанести небольшое количество тонера руками, не смывать. После того, как тонер впитается, продолжить уход
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|увлажняющий, восстанавливающий, осветляющий, питающий
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