Увлажняющий крем для лица на основе масла оливы Mizon Barrier Oil Cream

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы, сухая
|Эффект от использования
|питательный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|без ограничений
|Коллекция
|Mizon Barrier Oil Cream
|Применение
|нанесите продукт на чистую кожу мягкими массажными движения. Вам будет достаточно небольшого количества продукта. Используйте этот крем как завершающий этап ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, трегалоза, глицерин, масло семян подсолнечника, масло манго, масло семян камелии, экстракт корицы, экстракт коры ивы, экстракт орегано, экстракт корней шлемника байкальского
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